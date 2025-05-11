Названы страны с самыми дорогими обедами

Исландия и Швейцария оказались странами с самыми дорогими обедами на двоих в ресторанах. Об этом написало РИА Новости на основе собственного анализа открытых данных.

Стоимость обеда на двоих в этих странах оценивается в 10,8 и 11,2 тыс. рублей соответственно. Третье место по цене обеда занял центральноафриканский Камерун с 9,1 тыс. рублей за обед. Четвертое место заняла Дания с обедом за 8,6 тыс. рублей, пятое — карибское островное государство Барбадос с 8,1 тыс. Шестое и седьмое места заняли европейские Норвегия с 7,8 тыс. и Бельгия с 7,3 тыс. рублей.

Россия с 2,7 тыс. на двоих заняла 78-е место из 120 стран.

Самыми дешевыми оказались рестораны в Бангладеш с 997 рублями, Пакистан с 1 тыс. рублей, Индия с 1,15 тыс. рублей за обед и Таджикистан и Индонезия с двойными обедами за 1,2 тыс. рублей.

До этого Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете презентовал «Всемирный доклад о счастье». Согласно представленным данным, Финляндия восьмой раз подряд заняла лидирующую позицию в рейтинге самых счастливых стран. При этом Россия в этом списке находится на 66-й строчке. В прошлом году страна занимала 72-е место.

Ранее Стамбул обогнал Нью-Йорк и Сингапур по ценам за аренду жилья.