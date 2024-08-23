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Стамбул превратился в один из самых дорогих городов мира

Türkiye: Стамбул обогнал Нью-Йорк и Сингапур по ценам на аренду жилья

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Shutterstock/4.murat

Стамбул превратился в город для сверхбогатых: цены на аренду жилья уже обогнали Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Цюрих и Женеву, пишет газета Türkiye.

Стоимость съемного жилья в объявлениях на местных сайтах недвижимости сегодня составляет $30 тыс. в месяц и выше. Высокие цены уже привели к оттоку населения из Стамбула. Так, за последний год город покинули уже 600 тыс. человек.

Аренда дорожает в том числе из-за русских бизнесменов, переехавших в Стамбул. Они могут позволить арендовать дома для себя и своих гостей за $59 тыс. и дороже, комментирует представитель компании по продаже элитной недвижимости Эркан Зинг.

Турция входит в топ-3 государств, где россияне чаще всего покупают жилье. В тройке лидеров также Таиланд и Грузия. Также в последнее время популярность начали набирать страны Ближнего Востока, в частности ОАЭ, Оман и Бахрейн.

Ранее стало известно, в каких странах россияне проведут сентябрьский отпуск.

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