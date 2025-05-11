Китай поставил рекорд по экспорту яблок в Россию за последние несколько лет

КНР нарастила экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китайская Народная Республика (КНР) с января по март текущего года экспортировала в РФ яблок на $12,4 миллиона — это максимум с 2019 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные республиканской таможни.

Согласно им, в РФ в первом квартале текущего года привезли яблок на сумму в полтора раза больше, чем в 2024 году.

«‎Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на $38 миллионов»‎, — сказано в материале.

Уточняется, что в список лидеров по поставкам яблок из Китая также входят Вьетнам и Филиппины. Сумма закупок составила $37 миллионов и $31 миллион соответственно.

В марте 2025 года сообщалось, что Россия стала ключевым импортером грузинских яблок в период с августа 2024 по март 2025 года, закупив 12,84 тыс. тонн фруктов. Поставки начались 1 августа 2024 года — даты официального старта сбора осенних сортов, включая «голден», «антоновка», «старт» и «синап». Экспорт фруктов (яблоки, персики, виноград, мандарины) — важная статья доходов Грузии. Для поддержки производителей правительство компенсирует часть затрат на закупку яблок у фермеров, выплачивая субсидии в размере $0,03 за 1 кг.

Основные регионы выращивания яблок сосредоточены в центральной части страны — Гори, Карели и Каспи, где климатические условия оптимальны для садоводства.

Ранее сообщалось, что поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума.