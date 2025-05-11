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США внезапно возобновили поставки риса в Россию

США за два месяца поставили в Россию рис общей стоимостью $450 тысяч
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Shutterstock

Соединенные Штаты в 2025 году внезапно возобновили поставки дикого риса в Россию. Как пишет РИА Новости, в феврале и марте РФ закупила крупы на сумму порядка $450 тысяч.

Так, в феврале США поставили в РФ риса на $154,7 тысячи, а в марте — на $294,2 тысячи. Отмечается, что больше Россия закупала только в 2015 году — тогда в апреле было поставлено крупы на $431,7 тысячи.

В целом поставки дикого риса в Россию со стороны Штатов были прекращены к марту 2022-го. Исключением стал май 2024 года, но это была разовая отгрузка.

10 мая стало известно, что РФ в феврале и марте 2025 года возобновила импорт косметики из США. Отмечается, что в феврале в Россию было ввезено косметики на $15,8 тыс. Однако в марте импорт вырос уже до $504 тыс., что стало максимальным значением с 2023 года.

Стабильные поставки американской косметики на рынок России прекратились в июне 2023 года, при этом небольшая партия, всего на несколько тысяч долларов, была отправлена в страну в октябре прошлого года.

Ранее в Кремле заявили об обсуждении с США темы поставок газа в Европу.

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