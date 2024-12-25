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Стало известно, какую скидку готовы сделать владельцы вторичных квартир

Эксперт по жилью Белокуров: средняя скидка на вторичную квартиру составляет 5%
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Сейчас продавцы вторичных квартир предоставляют покупателям все большие скидки — в среднем они уже доходят до 5%. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Условно, скидка может достигать 600 тыс. рублей при стоимости квартиры в 12 млн рублей.

«Средняя скидка сейчас 5%. Поэтому предположим, что при начале цикла снижения ключевой ставки как минимум сократится дисконт, без которого более реально продать квартиру по рыночной цене без торга. Более того, можно не просто «ждать», а сдавать жилье. По нынешним арендным ставкам доход к сумме покупки у тех, кто давно вложил деньги в «бетон», будет составлять порядка 4-7% в год», — отметил Белокуров.

20 декабря — на последнем в 2024 году заседании — ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Что будет со ставками по ипотеке после такого решения и стоит ли сейчас ее брать — в нашем материале. Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 29%.

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку три раза, в 2023 году — пять раз.

Ранее сообщалось, что рост цен на квартиры в Подмосковье резко замедлился.

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