Российские застройщики смогут сохранить ставку 8% на первые годы кредита

Сбербанк ввел систему скидок и субсидирования, чтобы сгладить для своих клиентов закрытие льготной ипотеки под 8%, рассказал в интервью газете «Известия» первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Мы сделали несколько изменений в продуктах. Все российские застройщики могут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (до пяти лет) за счет субсидии», — сказал Царев.

По его мнению, закрытие программы льготной ипотеки вызовет уменьшение объема выдач жилищных кредитов.

Царев добавил, что льготная ипотека дополнительно стимулировала население.

Напомним, Сбер 3 июля второй раз повысил ипотечные ставки. Сейчас Сбер предлагает жилищные кредиты на новостройки по минимальной ставке 19,5% годовых без господдержки.