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Американская инвесткомпания может купить долю в «Турецком потоке»

WSJ: Elliott планирует купить долю в болгарском участке «Турецкого потока»
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pentapostagma.gr

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что компания недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz. Также представители Elliott Investment Management в конце апреля провели встречу с правительством Болгарии, следует из материала.

WSJ пишет, что переговоры находятся на начальной стадии. Ожидается, что в рамках сделки компания может получить доступ к инфраструктурным объектам, к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам. При этом размер инвестиций не уточняется.

1 мая сообщалось, что Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». С января по апрель текущего года поставки сырья выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,76 млрд кубометров.

Ранее в МИД РФ оценили молчание ЕС по поводу атак Украины на «Турецкий поток».

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