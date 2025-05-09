Новак заявил о подвижках по «Силе Сибири — 2»

Новак: Россия и КНР продвинулись в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2»

Российская Федерация и КНР продвинулись в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Подвижки есть. Даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом, да, работа там идет», - заявил Новак.

Накануне вице-премьер сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов лидер РФ заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

Ранее в МИД Китая объяснили, почему КНР покупает газ у России.