Стало известно, сколько молодых россиян копят деньги

Более половины — 67% — опрошенных россиян в возрасте от 18 до 30 лет регулярно делают накопления, чаще всего — на краткосрочные цели: обучение, путешествия или крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В то же время 82% представителей старшего поколения ориентированы на долгосрочные сбережения, предназначенные на непредвиденные ситуации или жизнь после выхода на пенсию.

В инвестиционной сфере разрыв между поколениями становится еще заметнее. Только 14% представителей старшего поколения выходили за рамки банковских вкладов в вопросах инвестирования. Среди молодых людей этот показатель достиг 42% благодаря росту цифровых сервисов и широкой доступности информации о финансовых инструментах.

Потребительские приоритеты также изменились. Большинство родителей — 78% — предпочитали вкладываться в материальные ценности: недвижимость, автомобили, бытовую технику. В то же время 61% молодых респондентов выбирают расходы на нематериальные вещи — путешествия, образование, впечатления.

«Результаты опроса говорят о переходе россиян от традиционной модели накоплений к более гибкому подходу — сочетанию сбережений с текущим потреблением. Примечательно, что финансовые цели также трансформировались: вместо «черного дня» — накопления на позитивные события. Также исследование отражает смену моделей потребления граждан и акцент на личный опыт. Финансовая грамотность среди молодых россиян заметно выше. Если только 23% представителей старшего поколения целенаправленно изучали финансовые основы, то среди молодежи доля таких — уже 61%. 81% родителей рассчитывают на государственную пенсию как основной источник дохода в старости. Молодые люди, напротив, демонстрируют проактивный подход: 63% намерены самостоятельно сформировать пенсионный капитал с помощью инвестиций и личных накоплений», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По ее словам, старшее поколение делало ставку на стабильность и минимизацию рисков, предпочитая сбережения и консервативные стратегии, а молодые люди демонстрируют более активный, гибкий и осознанный подход: активно инвестируют, используют цифровые инструменты и рассматривают финансы как ресурс для самореализации и роста, а не как источник ограничений и тревог.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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