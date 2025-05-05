Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2028 году

«Ведомости»: зарплаты россиян вырастут на 51% к 2028 году по прогнозу Минэка

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ) вырастут на 51% к 2028 году, согласно прогнозу Минэкономразвития. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В базовом сценарии к 2025 году показатель достигнет 102,7 тыс. рублей (+16,8% в годовом выражении), а к 2028 году — 132,9 тыс. рублей (+7,3%). В консервативном варианте, учитывающем риски замедления мировой экономики, рост будет чуть ниже: до 127,4 тыс. рублей к 2028 году.

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025 году и до 3,2% к 2028 году. При этом Минэк ожидает замедления роста производительности труда с 3,5% в 2024 году до 2,3% в 2025-м. Численность рабочей силы к 2028 году вырастет до 76,5 млн человек, а уровень безработицы сохранится на уровне 2,5%.

По словам Виктории Павлюшиной из Агентства трансформации и развития экономики, пересмотр прогноза связан с дефицитом кадров в промышленности и регионах с госзаказом.

«Повышение зарплат остается ключевым инструментом привлечения сотрудников», — отмечает она.

Дополнительным фактором стала индексация зарплат в бюджетном секторе на 13,2% в 2025 году.

Однако, как подчеркивает Александр Сафонов из Финансового университета, рост издержек компаний из-за высокой ключевой ставки (21%) и снижение потребительского спроса могут замедлить динамику.

«Предприятия сталкиваются с ограниченными ресурсами для повышения оплаты труда», — объясняет он.

Родион Латыпов, главный экономист ВТБ, обращает внимание на дисбаланс.

«Рост реальных зарплат опережает производительность труда, что увеличивает издержки бизнеса», — сказал он.

Это указывает на высокий спрос на рабочую силу. В то же время опрос ЦБ за 2024 год показал, что лишь 75% компаний планируют индексировать зарплаты в 2025 году против 93% в прошлом году.

В 2024 году номинальные зарплаты выросли на 18,3% (до 87,9 тыс. рублей), а реальные располагаемые доходы — на 7,3%. Однако к 2028 году рост доходов замедлится до 3%, прогнозирует Минэк. По данным Росстата, за первые два месяца 2025 года номинальные зарплаты увеличились на 15,7%, реальные — на 3,2%.

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