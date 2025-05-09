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Британия планирует ввести санкции против «теневого флота» РФ

Reuters: Британия намерена ввести санкции против «теневого флота» России
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Великобритании планирует ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота» России. Об этом пишет агентство Reuters.

Санкции будут представлять собой «крупнейший пакет мер Великобритании против «теневого флота», говорится в публикации.

По информации агентства, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о новых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая. Другие подробности не приводятся.

6 мая издание Bloomberg писало, что новые санкции против России, которые планирует предложить Еврокомиссия (ЕК), затрагивают 60 физических и юридических лиц, а также суда «теневого флота». Под ограничения попадут примерно 150 судов, отметили журналисты.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, ввел ограничения против владельцев судов «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее в США придумали фонд для противостояния «танкерам-призракам» России.

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