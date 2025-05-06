В США узнали подробности о новых санкциях ЕС против России

Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ затронут 60 физических и юридических лиц

Новые санкции против России, которые планирует предложить Еврокомиссия (ЕК), затрагивают 60 физических и юридических лиц, а также суда «теневого флота». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов», — говорится в сообщении.

В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов ранее написало, что Еврокомиссия может предложить 17-й пакет санкций против России уже во вторник, 6 мая.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в мае планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России. По ее словам, меры планировалось обсудить на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

Ранее Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России.