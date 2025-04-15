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В США узнали о намерении Трампа сохранить большинство пошлин против ЕС

Bloomberg: чиновники Трампа предупредили ЕС о сохранении большинства пошлин
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Global Look Press

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа предупредили представителей Европейского союза (ЕС), что Белый дом не планирует отменять большинство пошлин против стран объединения. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские чиновники указали на то, что 20-процентные «взаимные» пошлины, которые были снижены до 10% на 90 дней, а также другие пошлины, затрагивающие различные отрасли экономики, включая автомобильную и металлургическую, не будут полностью отменены», — говорится в материале.

По данным агентства, на этой неделе ЕС и США смогли достичь скромных успехов в решении торговых разногласий. Журналисты также отметили, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович не получил четкого представления о позиции США в данном вопросе после встречи с американскими коллегами.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз продолжит работать над ответными мерами, несмотря на частичную приостановку американских таможенных пошлин. Он рассказал, что цель Европы — договориться об отмене этих тарифов и достичь сбалансированного соглашения с Вашингтоном.

Ранее политолог объяснил, сможет ли ЕС наладить отношения с Китаем на фоне пошлин США.

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