Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали сумму кредитов на восстановление Украины

IAR: Польша выделит $66 млн кредитов фирмам на восстановление Украины
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польша выделит $66 млн (250 млн злотых) фирмам, желающим принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщает агентство IAR.

«Компании, заинтересованные в участии в восстановлении Украины, могут подавать заявки на льготные кредиты. Бюджет программы — 250 миллионов злотых», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что предприниматели могут подавать заявки через Банк охраны окружающей среды, Общество социально-экономических инвестиций, Люблинский фонд развития и Билгорайское агентство регионального развития. Эти организации подписали соглашение с Банком национального хозяйства Польши.

Максимальная сумма кредита может составить более $2,6 млн (10 млн злотых). Некоторые компании, например медицинские, могут рассчитывать на дополнительные преференции.

Деньги можно будет потратить на поддержку экспорта и импорта украинской продукции и услуг, организацию транспорта, складирование и логистику, поставку товаров и услуг населению.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что Польша поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами