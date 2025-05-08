Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине не исключили сокращения внешнего финансирования в следующем году

Глава Нацбанка Пышный: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования
close
Wikimedia Commons

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что украинские власти ожидают резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

Глава Нацбанка отметил, что для поддержки боевых действий Украине необходимо внешнее финансирование.

«Пышный заявил, что ожидает $55 миллиардов в этом году», — написало агентство.

Также сообщалось, что глава Нацбанка Украины Андрей Пышный рассматривает возможность перехода от доллара США к евро на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей с Европой. Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли союза в обеспечении обороноспособности Киева, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара, рассказал Пышный.

Ранее была названа сумма помощи Евросоюза Украине с 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами