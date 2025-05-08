На Украине не исключили сокращения внешнего финансирования в следующем году

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что украинские власти ожидают резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

Глава Нацбанка отметил, что для поддержки боевых действий Украине необходимо внешнее финансирование.

«Пышный заявил, что ожидает $55 миллиардов в этом году», — написало агентство.

Также сообщалось, что глава Нацбанка Украины Андрей Пышный рассматривает возможность перехода от доллара США к евро на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей с Европой. Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли союза в обеспечении обороноспособности Киева, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара, рассказал Пышный.

Ранее была названа сумма помощи Евросоюза Украине с 2022 года.