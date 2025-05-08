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Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро

Глава Нацбанка Украины сообщил о планах перейти от доллара к евро
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Depositphotos

Украина рассматривает возможность перехода от доллара США к евро на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей с Европой. Об этом сообщил Reuters глава Нацбанка страны Андрей Пышный.

Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара, рассказал Пышный агентству.

«Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки», — подчеркнул глава регулятора.

Пышный отметил, что операции с долларом продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка страны, однако доля операций в евро «умеренно» растет.

Украина рассчитывает на внешнее финансирование для обеспечения военных усилий. Глава Нацбанка добавил, что Киев ожидает $55 млрд в этом году, которые не только покроют дефицит бюджета, но и будут использованы для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.

В конце апреля вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз. С 12 мая рабочие группы обеих сторон будут обсуждать выполнение 11 рекомендаций, которые вызывают обеспокоенность Будапешта.

Ранее была названа сумма помощи Евросоюза Украине с 2022 года.

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