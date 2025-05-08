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В дипмиссии РФ рассказали о борьбе с подделками российских товаров в Китае

Генконсул Прыжкова заявила об активной борьбе с подделками товаров из РФ в Китае
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российская дипломатическая миссия в Китае ведет активную борьбу с поддельной продукцией, которая имитирует товары из России. Об этом заявила ТАСС генеральный консул РФ в городе Шэньян Наталья Прыжкова.

«Совместно с посольством России в КНР мы проводим серию мероприятий, направленных на искоренение контрафактной продукции, массово оповещая местное население о ней», — подчеркнула она.

По словам Прыжковой, генеральное консульство предпринимает все усилия, чтобы российские товары представляли исключительно официальные дилеры.

Дипломат отметила, что они «пользуются достаточно большим успехом у местных дилерских компаний».

Генконсул рассказала, что Российский экспортный центр является единственным институтом, у которого есть аккредитация по оценке соответствия продукции.

«У нас в Шэньяне действует его павильон, и не один», — добавила Прыжкова.

По словам дипломата, генконсульство в Шэньяне продолжит работать в этом направлении и дальше.

До этого стало известно, что Россия рекордно нарастила экспорт мороженого в Китай, увеличив долю на китайском рынке по этому товару с 3,8 до 6,3%. Это позволило занять пятое место среди стран-экспортеров.

Ранее Ford заморозил экспорт автомобилей в Китай на фоне торговых войн.

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