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Ford заморозил экспорт автомобилей в Китай на фоне торговых войн

Ford прекратил поставки автомобилей в Китай из-за торговых войн
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Ford

Американская компания Ford прекратила экспорт автомобилей в Китай из-за торговых войн, сообщает carscoops.com. Поставки F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а также Lincoln Navigator поставлены на паузу.

Решение принято из-за высоких импортных пошлин — таким образом, Ford хочет избежать уплаты тарифов, которые сейчас, как сообщается, на ряд автомобилей достигают 150%.

До этого президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

«Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — сказано в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства.

Пошлины в размере 25% начали действовать с 3 апреля для готовых автомобилей.

По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза только возросла». Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря «несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике».

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность. В документе также содержится указание на необходимость разработки механизма, который позволил бы расширить список облагаемых товаров, что должно предотвратить возможные способы обойти новые ограничения.

Ранее стало известно, как купить новый автомобиль с большой скидкой.

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