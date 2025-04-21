Россия рекордно нарастила экспорт мороженого в Китай

Россия нарастила экспорт мороженого в Китай до $951 тыс., достигнув максимума за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

Объем поставок вырос в 1,7 раза по сравнению с мартом 2024 года. Доля России на китайском рынке мороженого увеличилась с 3,8 до 6,3%, что позволило занять пятое место среди стран-экспортеров.

Лидерами поставок на китайский рынок являются Франция — $5,7 млн, Испания — $3,2 млн, Япония — $1,4 млн и Новая Зеландия — $1,2 млн.

«Рост спроса на российское мороженое связан с его качеством и конкурентной ценой», — отметили в ассоциации пищевой промышленности Китая.

27 марта гендиректор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева заявила, что российские товары популярны в Китае, потому что считаются качественнее и экологичнее китайских. В данный момент в Китае наиболее популярны российские чай, кофе, шоколад, конфеты, мука, подсолнечное масло, гречка, печенье долгого хранения, соки, пиво и водка.

Ранее сообщалось, что экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года.