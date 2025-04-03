В России снова стало выгодно торговать бензином

Петромаркет: маржа торговли бензином на АЗС в России достигла 7 рублей за литр

Операторам торговли топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) снова стало рентабельно работать, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования маркетинговой компании «Петромаркет».

В марте чистая маржа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла в 2,4 и 1,8 раза — до 6 и 7 рублей соответственно. В конце прошлого года эти цифры составляли 2,5 и 3,8 рубля. Чистая маржа продажи дизельного топлива при этом достигла вместо 0,6 уже 5,8 рубля за литр.

Эксперты агентства Reuters объясняли увеличение маржи сокращением мелкооптовых цен, по которым АЗС приобретают топливо у нефтебаз. Такой тренд сложился благодаря одному из самых высоких за последние годы уровню маржи торговли топливом на нефтебазах в конце 2024 года.

В первой половине марта заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщал, что цены на бензин на российских заправках в апреле 2025 года вырастут на 9,5% к апрелю 2024 года.

Цены на бензин зависят от налогов, акцизов, колебаний оптовых цен и других факторов, таких как себестоимость добычи нефти, переработка, транспортировка и содержание заправочных станций. В этом году США ввели наиболее масштабные санкции в отношении российского энергетического сектора. В санкционный пакет вошли сразу несколько представителей российской нефтяной отрасли: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а так же главы «Газпром нефти», «Зарубежнефти», президент «Лукойла».

Ранее стало известно, что в России ожидают резкое подорожание нефти, если США «надавят» на Иран.