Украинский кабмин подтвердил, что США получат информацию в сфере критического сырья

Свириденко: США получат приоритетный доступ к данным о месторождениях на Украине

США получат приоритетный доступ к информации об украинских месторождениях в рамках соглашения о недрах. Об этом заявили первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка, передает «Страна.ua».

Ранее такую информацию сообщали украинские СМИ.

«Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа», — цитирует их издание.

Для других компаний условия будут, как и раньше — конкурсы и аукционы, но и они смогут обращаться в фонд за поддержкой. Менеджеры фонда еще не определены. Со стороны США это могут быть представители корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина, отмечает издание.

По словам украинских чиновников, фонд заработает уже через несколько недель. Переговоры по дополнительным соглашениям, которые не были обнародованы официально, продолжаются ежедневно.

Заместитель первого вице-премьера Качка заявил, что документы, вероятнее всего, будут обнародованы.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе.

Ранее в минэкономики Украины назвали взнос страны в инвестфонд с США.