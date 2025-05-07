Минэкономики Украины: взнос страны в инвестфонд с США может составить $48 млн

Заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка в интервью украинскому телеканалу «Общественное» заявил, что взнос страны от лицензий на добычу ископаемых в будущий американо-украинский инвестиционный фонд может составлять до $48 млн ежегодно.

«Украина будет делать взносы в виде будущих платежей по продаже лицензий на добычу полезных ископаемых. Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет уплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд», — пояснил чиновник.

Он добавил, что со стороны Соединенных Штатов ожидаются так называемые стартап-деньги для запуска фонда — средства, количество которых зависит от инвестиционной политики фонда. Кроме того, создана возможность зачислять будущую военную помощь от США в качестве взноса в фонд.

Качка уклонился от ответа на вопрос, когда будут обнародованы дополнительные соглашения к ресурсной сделке с США, а также почему с ними не ознакомили депутатов Верховной рады Украины.

До этого экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смысла, украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует свою максимальную лояльность, объявляя Украину колонией.

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.