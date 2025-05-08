В России сократилась численность пенсионеров, состоящих на учете в Соцфонде

ТАСС: число пенсионеров на учете в Соцфонде сократилось до 40,9 млн человек

Число пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда России, по состоянию на 1 апреля сократилось до 40,961 млн человек. Об этом пишет ТАСС.

При этом в январе текущего года численность пенсионеров составляла 41,169 млн человек, а в апреле 2024-го — 40,982 млн, отметило агентство.

Наибольшее сокращение фиксируется в категории получателей пенсии по старости: показатель сократился с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле.

Эксперты связывают снижение числа пенсионеров с пенсионной реформой, добавило издание.

В марте ТАСС со ссылкой на исследование «Банки.ру» писало, что в России 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%). 28% респондентов с доходом до 30 тыс. рублей назвали минимально достаточным уровнем пенсии 26-35 тыс. рублей, а комфортным — 61-100 тыс. рублей (38%). В исследовании отмечается, что чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.