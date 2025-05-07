В X5 Group заявили о проблемах в работе доставок

В X5 Group заявили о трудностях в работе доставок из-за перебоев с интернетом

В компании X5 Group, владеющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявили о трудностях в работе доставок из-за перебоев с интернетом в Москве. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе компании отметили, что от стабильного интернет-соединения зависят не только клиентские мобильные приложения, но и курьерские. Отмечается, что среднее время доставки увеличилось примерно на 20 минут. Для курьеров предусмотрены компенсации за простой.

7 мая «Известия» сообщили о сбое в работе мобильных операторов в Москве. По данным сервиса Downdetector, неполадки со связью наблюдаются у пользователей «Мегафона», Т2, МТС и «Билайна».

Также о сбоях в работе заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go». Пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин, так как водители не могут выйти на линию и принять заказ.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что временные ограничения работы мобильного интернета необходимы, чтобы обеспечить безопасность россиян в период празднования Дня Победы. По его словам, этот шаг вынужденная, но оправданная мера в период, «когда средства связи становятся элементом боевого управления».

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.