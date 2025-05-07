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В Москве начались сбои в работе мобильного интернета и приложений

«Известия»: в работе мобильных операторов в Москве наблюдаются сбои
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В работе мобильных операторов в Москве наблюдаются сбои, сообщают «Известия».

По информации издания, о неполадках со связью сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Также отмечаются сбои в работе сервиса «Яндекс Go».

«Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин – не все водители могут выйти на линию и принять заказ», — пояснили в пресс-службе.

Пользователям сервиса рекомендовали воспользоваться общественным транспортом или дождаться, когда соединение восстановится.

По данным сервиса Downdetector, наблюдаются сбои в работе мобильных операторов Т2, МТС и «Билайн».

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что мобильный интернет отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

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