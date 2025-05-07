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В Туве могут закрыть принадлежащее Китаю предприятие

Правительство Тувы сообщило об угрозе закрытия принадлежащего КНР предприятия
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Кызыл-Таштыгский горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Лунсин» в Туве оказался под угрозой закрытия из-за того, что его китайский владелец столкнулся с последствиями санкций. Об этом сообщает Telegram-канал правительства республики.

По данным правительства Тувы, китайская корпорация решила остановить работу в связи с «существенным расширением санкций и последующими отказами китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями». Как отмечается в сообщении, решение о приостановке работы временно пересмотрено, генеральный директор ООО «Лунсин» Ли Кайвень вылетел в Китай.

ГОК «Лунсин» создан в 2005 году, его лицензия на разработку Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения действует до 1 мая 2031 года.

Накануне сообщалось, что производственные цеха Жешартского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Республике Коме приостановлены из-за отсутствия сырья. При этом стратегически важные объекты продолжают функционировать в штатном режиме. По состоянию на 30 апреля на предприятии трудились 288 человек, 732 сотрудника находились в простое, а 99 — в плановых отпусках. Подчеркивается, что задолженности по зарплате нет.

Ранее стало известно, что только 50% российских компаний ЛПК поменяли свою стратегию развития после введения санкций.

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