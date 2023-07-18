Половина лесных компаний в РФ поменяли стратегии развития из-за санкций

Только 50% российских компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) поменяли свою стратегию развития после введения санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

Из оставшейся половины компаний, которые до сих пор не изменили стратегию, 28% не собираются этого делать, а 22% — только планируют. Аналитики посчитали, что такой баланс ответов позволяет предположить, что для многих компаний смена стратегии не критически важна. Однако такой подход ошибочен, так как ситуация в отрасли постепенно ухудшается, а условия доступа на экспортные рынки серьезно поменялись.

Некоторые участники рынка подтвердили, что они поменяли свою стратегию развития, сместив свое внимание на рынки, которые все еще доступны. Кроме того, продолжается укрепление и на внутреннем рынке страны. При этом специалисты Strategy Partners указали, что крупные компании начали уделять больше внимания разработкам импортозамещающей продукции. Однако у многих компаний снизился интерес к цифровизации процессов.

В публикации отметили, что по итогам прошлого года выручка лесопромышленных компаний снизилась на 5% по сравнению с 2021 годом. А уже по итогам 2023 года ожидается снижение показателя на 10%.

8 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее обращение участников сектора к вице-премьеру Виктории Абрамченко писала, что обещанные после февральского совещания у президента России Владимира Путина меры поддержки лесопромышленной отрасли к настоящему времени так и не заработали. На этом фоне выручка крупнейших представителей отрасли продолжает сокращаться.

Ранее власти повысили арендные ставки за пользование лесами, несмотря на падение заготовки на треть.