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После жалоб россиян банкам запретят менять условия без согласия клиентов

Депутат Аксаков: российским банкам запретят менять условия без согласия клиентов
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Depositphotos

В России планируется ввести официальный запрет на изменение условий пользования банковскими счетами без согласия клиента. Соответствующий законопроект депутаты планируют разработать и рассмотреть сразу после праздников, сообщил 360.ru председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Решение о необходимости утвердить новые нормы в этой области обусловлено большим количеством жалоб россиян, которые начали сталкиваться с тем, что банки в одностороннем режиме меняют условия по комиссиям за обслуживание клиентов и проведение различных финансовых операций. При этом на этапе заключения договора о сотрудничестве никакие комиссии не оговаривались. Аксаков назвал это явным злоупотреблением со стороны банков своим доминирующим положением.

«Мы это исправим, — пообещал парламентарий. — Сразу же после праздников оперативно рассмотрим законопроект и запретим банкам менять условия без согласия клиентов. Если не в мае, то в июне точно».

До этого об обращениях россиян по поводу изменений условий банками без их согласия сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что, согласно законодательству РФ, банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия, а граждане при оформлении кредитов и других услуг должны быть максимально проинформированы об их условиях. Володин пообещал, что законодатели изучат правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений.

Экономист объяснил, что грозит россиянам за регулярные переводы денег.

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