Госдума рассмотрит жалобы на изменение банками условий оказания услуг

В Госдуму поступают обращения, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В одностороннем порядке банки вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тарифы на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитам. Россиянам приходится в суде добиваться отмены подобных решений, рассказал Володин.

Он подчеркнул, что, согласно законодательству РФ, банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия, а граждане при оформлении кредитов и других услуг должны быть максимально проинформированы об их условиях.

Госдума изучит правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку, добавил спикер нижней палаты парламента.

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