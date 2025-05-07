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Госдума рассмотрит жалобы на изменение банками условий оказания услуг

Володин: ряд банков меняет условия пользования счетами без согласия клиентов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Госдуму поступают обращения, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В одностороннем порядке банки вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тарифы на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитам. Россиянам приходится в суде добиваться отмены подобных решений, рассказал Володин.

Он подчеркнул, что, согласно законодательству РФ, банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия, а граждане при оформлении кредитов и других услуг должны быть максимально проинформированы об их условиях.

Госдума изучит правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку, добавил спикер нижней палаты парламента.

Накануне сообщалось, что российское правительство предложило предоставить следствию право блокировать счета граждан.

Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу.

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