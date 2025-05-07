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В США ставки по ипотеке снизились вторую неделю подряд

MBA: ставки по ипотеке в США снизились вторую неделю подряд
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Shutterstock

В США зафиксировано снижение средних ставок по долгосрочной ипотеке на протяжении двух последних недель. На минувшей неделе снижение составило 5 базисных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA).

По информации MBA, средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам на сумму до $766,55 тысячи на неделе, закончившейся 2 мая, снизилась до 6,84% годовых, по сравнению с 6,89% неделей ранее. Для сравнения, год назад ипотечные ставки находились на уровне 7,18%.

На фоне снижения ставок наблюдался значительный рост активности на рынке ипотечного кредитования. Общее число заявок на ипотеку в США увеличилось на 11% за прошедшую неделю, после снижения на 4,2% неделей ранее. Аналогичный рост в 11% зафиксирован как в сегменте заявок на покупку нового жилья, так и в сегменте рефинансирования существующих ипотечных кредитов.

В марте департамент эффективности государственного управления США, который возглавляет миллиардер Илон Маск, сообщил на своей странице в соцсети X, что Управление по делам малого бизнеса выдало детям кредиты на $312 млн. Согласно публикации, это произошло в 2020-2021 годах.

Ранее американские власти выдали многочисленные кредиты заемщикам старше 115 лет.

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