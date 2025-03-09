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Департамент Маска выяснил, что детям в США выдали кредиты на $312 млн

DOGE: в США в 2020—2021 годах детям выдали кредиты на $312 млн
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Shutterstock

В США департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, сообщил на своей странице в соцсети X, что Управление по делам малого бизнеса (SBA) выдало детям кредиты на $312 млн.

Согласно публикации, это произошло в 2020-2021 годах.

«Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредита суммой в 312 миллионов долларов заемщикам, чьи единственно указанные владельцы были [возрастом] 11 лет и младше», — говорится в посте.

В департаменте признали, что деловые соглашения, в которых такой возраст заемщиков был бы возможен, могут существовать, но усомнились, что все 5,5 тыс. операций попадут в эту категорию. Кроме того, в некоторых случаях в документах были указаны неверные имена. DOGE и SBA пытаются решить проблему.

Четыре дня назад выяснилось, что ведомство по делам малого бизнеса Соединенных Штатов в течение двух лет выдало кредиты на общую сумму $333 млн гражданам, которым было свыше 115 лет. Например, кредит в $36 тыс. получил человек, которому якобы было 157 лет.

Ранее более 20 сотрудников DOGE уволились по идеологическим причинам.

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