В ЕС рассказали, сколько тратят на российские энергоресурсы ежемесячно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что Евросоюз ежемесячно тратит на российские энергоресурсы €1,8 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС сегодня тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться», — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что такие траты необходимо прекратить, подчеркнув, что отказаться от российского газа необходимо для поддержки Украины.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.