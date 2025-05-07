В магазинах Fix Price появился крепкий алкоголь

Магазины Fix Price начали получать лицензии на торговлю крепким алкоголем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, крепкий алкоголь начали продавать в тестовом режиме в нескольких магазинах в Москве.

Как отметил собеседник «Ъ», предполагается продажа водки, виски, рома и различных настоек. Отмечается, что три лицензии выдал департамент торговли и услуг Москвы в марте и апреле 2025 года, еще одну — минсельхоз Московской области 5 мая.

Расширение ассортимента магазинов связано с попыткой увеличить трафик и средний чек. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, алкоголь — это одна из ключевых трафикообразующих категорий, поэтому ожидание будущего роста среднего чека вполне оправдано.

До этого РИА Новости сообщало, что министерство здравоохранения РФ может разработать предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».