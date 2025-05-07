В Госдуме предложили установить ежеквартальную индексацию пенсий

В России следует установить ежеквартальную индексацию пенсий на уровне инфляции. Такое предложение в интервью ТАСС озвучил депутат Государственной думы России Сергей Миронов.

По его словам, в противном случае пенсии всегда будут отставать от роста цен. При индексации должен учитываться не средний показатель, а инфляция для пенсионеров. Депутат добавил, что востребованные пенсионерами продукты дорожают быстрее.

Парламентарий подчеркнул, что размер выплат не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, состав которой требуется расширить.

До этого Миронов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции.

В марте член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется. Она обратила внимание, что сейчас в России на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров.

Ранее экономист объяснила невозможность снижения пенсионного возраста в России.