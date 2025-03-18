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В Госдуме допустили повышение налогов

Депутат Бессараб не исключила рост налогов и страховых взносов на пенсии россиян
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, станет очень сложно содержать пенсионеров. Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — отметила Бессараб.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет около 25 тыс. рублей. В результате индексаций выплаты в этом году увеличились почти на 1 тыс. рублей.

Ранее экономист объяснила невозможность снижения пенсионного возраста в России.

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