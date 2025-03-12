Экономист объяснила невозможность снижения пенсионного возраста в России

Экономист Мазур: в России на одного работающего приходится пять пенсионеров

Снижение пенсионного возраста для россиян в настоящее время невозможно, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур.

«На пенсию начинают уходить шестидесятники, которых много, выходят на работу граждане 1990–2020 годов рождения, с рядом существенных демографических проблем: спад рождаемости, «лихие» 90-е годы. Сюда же еще надо добавить наличие «теневого» сектора экономики, то есть работающих, но официально не платящих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Итог такого сценария — на одного работающего приходится пять пенсионеров. Естественно, содержать пять пенсионеров один работающий не в состоянии. Отсюда проводимая пенсионная реформа и увеличение возраста выхода на пенсию», — сказала Мазур.

Она пояснила, что пенсионный возраст по выходу на пенсию в 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам был определен в 1980-е. На пенсию в этот период выходили люди 1920–1925 годов рождения, заставшие Великую Отечественную войну, унесшую жизни 27 млн жителей России.

«В то же время выходили на работу граждане 1960-х годов рождения, а на эти годы, как известно, пришелся пик рождаемости в нашей стране. Исходя из этого, на одного пенсионера приходилось пять работающих, которым не сложно содержать этого пенсионера», — заключила Мазур.

В 2025 году, в рамках пенсионной реформы, никто из россиян не выйдет на пенсию по старости. В 2026 году на пенсию выйдут 64-летние мужчины и 59-летние женщины, в 2028 году — 65 лет и 60 лет соответственно. Для получения пенсии им необходимо 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

С 2026 года пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке.

До этого в Союзе пенсионеров Подмосковья предложили снизить пенсионный возраст в России.

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