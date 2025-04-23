Минфин России пересмотрит бюджетное правило

Бюджетное правило нужно настроить для минимизации рисков из-за торговых войн. К этому призвал министр финансов России Антон Силуанов во время заседания коллегии Минфина России. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал главным риском «разворачивание торговых войн и снижение экспортных возможностей стран, в том числе РФ.

«Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени. Задача: настроить бюджетные правила для минимизации внешних рисков, — пояснил Силуанов.

Министр отметил, что зависимость бюджета Российской Федерации от нефтегазовых доходов снизилась: их доля в структуре доходов составляет только четверть.

Он подчеркнул, что ликвидные активы ФНБ необходимо довести до уровня бесперебойного трехлетнего финансирования расходных обязательств в случае стрессового развития ситуации на нефтяном рынке. По словам Силуанова, это будет «залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы государства».

До этого Минэкономразвития России назвало ключевые риски и потенциальные преимущества для страны на фоне возможной глобальной торговой войны.

Ранее Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины.