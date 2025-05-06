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Российские IT-компании отказались от рекламы в День Победы

Компании VK и «Яндекс» и Rutube отказались от рекламы в День Победы
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Алексей Майшев/РИА Новости

Три крупнейших российских IT-компании — Rutube, VK и Яндекс — отказались от показа рекламы в День Победы, подчеркивая особый статус праздника. Об этом IT-гиганты сообщили на своих ресурсах и через СМИ.

Согласно заявлению в Telegram-канале видеохолдинга Rutube, на платформе с полуночи до конца суток 9 мая будет действовать акция «День тишины» — в течение дня пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

По данным портала CNews, компания VK также вводит особый режим работы на 9 Мая: во всех ее сервисах (VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники») будет отключена реклама, а пользователям станут доступны специальные образовательные материалы к 80-летию Победы. Метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также временно прекратит показ рекламных материалов.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» сообщает, что 9 Мая реклама будет отсутствовать на главной странице ya.ru, а также в сервисах «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо коммерческих объявлений пользователям предложат тематические подборки произведений, посвященных Дню Победы.

18 апреля пресс-служба РЖД сообщила, что в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания снизит стоимость проезда на скоростных поездах «Сапсан» и некоторых «Ласточках», отправляющихся 9 мая.

Ранее в Кремле рассказали о праздновании Дня Победы.

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