Два люксовых иностранных бренда зарегистрировали товарные знаки в России

Люксовые бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали товарные знаки в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным журналистов, французский дом моды Christian Dior получил патент на ювелирные изделия линейки Bois de Rose. Заявка находилась на рассмотрении с августа 2024 года. Christian Dior закрыл свои бутики в России в 2022 году, однако в аренде у компании все еще числятся четыре магазина в Москве.

Как пишет «Shot Проверка», швейцарский бренд премиум-класса Rolex спустя пять месяцев после подачи заявления зарегистрировал товарный знак на часы Explorer. Весной 2022 года компания объявила о прекращении экспорта товаров в Россию.

22 апреля сообщалось, что французский бренд Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в РФ. До этого стало известно, что модный дом не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Бренд Louis Vuitton на протяжении долгого времени занимал в московском торговом комплексе около 504 кв. м, но в 2022 году сократил занимаемые площади в шесть раз — до 88 кв. м. Договор аренды между сторонами действовал до конца 2024 года.

Ранее стало известно, когда Zara и Bershka могут вернуться в Россию.