Louis Vuitton зарегистрировал новые товарные знаки в России

Премиальный бренд Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Под зарегистрированными товарными знаками французский бренд сможет продавать на российском рынке парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметический уход и средства для обуви», — говорится в сообщении.

По данным канала, стоимость некоторых позиций доходит до миллиона рублей.

Журналисты также выяснили, что заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с октября 2024 года.

До этого сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Бренд на протяжении долгого времени занимал в московском торговом комплексе около 504 кв. м, но в 2022 году сократил занимаемые площади в шесть раз — до 88 кв. м. Договор аренды между сторонами действовал до конца 2024 года.

Кроме того, Louis Vuitton освободил места в бутиках в Сочи и Санкт-Петербурге, и офис на Большой Дмитровке в центре Москвы.

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