Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Louis Vuitton зарегистрировал новые товарные знаки в России

SHOT: Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Премиальный бренд Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Под зарегистрированными товарными знаками французский бренд сможет продавать на российском рынке парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметический уход и средства для обуви», — говорится в сообщении.

По данным канала, стоимость некоторых позиций доходит до миллиона рублей.

Журналисты также выяснили, что заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с октября 2024 года.

До этого сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Бренд на протяжении долгого времени занимал в московском торговом комплексе около 504 кв. м, но в 2022 году сократил занимаемые площади в шесть раз — до 88 кв. м. Договор аренды между сторонами действовал до конца 2024 года.

Кроме того, Louis Vuitton освободил места в бутиках в Сочи и Санкт-Петербурге, и офис на Большой Дмитровке в центре Москвы.

Ранее стало известно, когда Zara и Bershka могут вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами