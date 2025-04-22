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Стало известно, когда Zara и Bershka могут вернуться в Россию

Ural Mash: Zara и Bershka предположительно вернутся в РФ через девять месяцев
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Александр Кряжев/РИА Новости

Bershka и Stradivarius, бренды испанской корпорации Identix Zara, могут вернуться в Россию через девять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на источники.

«Предварительно, Inditex <...> приобрела на 30% больше товара, чем обычно. <...> Это сделано с прицелом на российский рынок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Свердловская область может стать одним из первых российских регионов, куда вернутся ушедшие бренды. Здесь почти все площадки Identix остались в прежних локациях, их занимала российская дочерняя компания испанской корпорации.

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщал, что люксовые товары останутся дорогими после возвращения западных брендов в Россию. Некоторые позиции — вроде хамона или сыра — могут подешеветь на 30-40%, но они и сейчас доступны через параллельный импорт.

Ранее в «Опоре России» cпрогнозировали сроки возвращения IKEA в Россию.

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