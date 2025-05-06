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В Раде заявили, что не видят оснований для повышения налогов на Украине

Нардеп Гетманцев сообщил, что не видит причин для повышения налогов на Украине
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Depositphotos

На Украине в настоящее время нет причин для повышения налогов. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады», — сказал он.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения госбюджета в 2026 году. Среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

В феврале бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украине в ближайшие 15—20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом Владимира Зеленского. По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развалилась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Ранее Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов.

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