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В ЦБ назвали процент финансовых пирамид, принимающих взносы в криптовалюте

Банк России: 86% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалютах
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подавляющее большинство выявленных финансовых пирамид принимают взносы от вкладчиков в криптовалюте. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Согласно сообщению регулятора, за первые три месяца 2025 года Банк России выявил 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Всего 1638 организаций были идентифицированы как финансовые пирамиды, при этом 86% из них использовали криптовалюты для приема средств.

Основная часть пирамид маскировалась под инвестиционные проекты, предлагая вложения в цифровые активы, зарубежную недвижимость, товарные рынки и «быстроокупаемый бизнес». Продвижение осуществлялось через интернет-ресурсы, социальные платформы и мессенджеры, нередко с привлечением популярных блогеров.

Регулятор также выявил 897 организаций, осуществлявших нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе 777 компаний, позиционировавших себя как форекс-дилеры. Значительная часть этих структур предлагала маржинальную торговлю цифровыми активами и оказывала финансовые услуги без соответствующей лицензии, работая исключительно в онлайн-формате.

В феврале сообщалось, что Банк России за 2024 год выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов.

Ранее россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду.

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