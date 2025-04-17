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Россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Экономист Бархота: в основе финансовой пирамиды лежит гарантия высокого дохода
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В основе деятельности финансовых пирамид лежит гарантия высокой доходности, при этом механизм действия схемы вкладчикам не раскрывают. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, комментируя новость о том, что россияне стали чаще сталкиваться с финансовыми пирамидами.

По его словам, они могут маскироваться под потребительские союзы, благотворительные, образовательные и медицинские фонды. Людям могут предлагать сделать некий взнос и при этом не объяснять, за счет чего впоследствии будет прирост средств, на чем основан бизнес-план и с какой целью делаются манипуляции.

«Здесь часто бывают сравнения с вкладами в банках. Там, например, он составляет 20%, а пирамида будет обещать, что инвестиция в их проект даст 40%. Однако ни одна реальная финансовая организация не предлагает большую, чем ставки по вкладам, эффективность вложений, потому что они предлагают и без того хороший доход», — отметил Бархота.

Он отметил, что к настораживающим признакам относятся возможность неограниченного входа дольщиков, предложение привлечь в схему знакомых, друзей или родственников, а также отсутствие официальной документации.

В феврале сообщалось, что Банк России за 2024 год выявил более 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов.

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