Центробанк в 2024 году выявил более 9 тысяч финансовых нелегалов

ЦБ выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и черных кредиторов в 2024 году

Банк России за 2024 год выявил более 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов. Данные появились на сайте регулятора.

По данным ЦБ, число нелегалов выросло в первую очередь за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений.

«Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций», — отметили в пресс-службе регулятора.

По данным Центробанка, чаще всего мошенники привлекают клиентов через соцсети и персональные «консультации» в Telegram-каналах. Но вместе с этим стали возвращаться схемы с холодными звонками.

До этого в России появился новый вид мошенничества, при котором злоумышленники обманывают граждан под видом удаленного трудоустройства. Преступники размещают объявление о поиске сотрудников для упаковки сувенирного мыла с зарплатой 70 тыс. рублей. При этом сообщается, что в обязанности соискателя входят получение товара по почте, упаковка и отправка продукции обратно на склад.

Ранее Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт.