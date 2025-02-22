Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что родственник премьер-министра Венгрии собирается купить банк в России

DS: зять венгерского премьера Орбана планирует купить Райффайзенбанк в России
close
Depositphotos

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой Райффайзенбанка, относящегося к австрийской группе Raiffeisenbank International (RBI). Об этом пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники.

По данным издания, Тиборц начал переговоры с RBI. В них, заявили собеседники газеты, участвуют представители российского Центробанка и администрации президента РФ. Еще одной стороной сделки, предположительно, является венгерский OTP Bank (материнская структура российского ОТП Банка). Детали переговоров не уточняются.

По словам источников Der Standard, сделку обсуждали на заседании наблюдательного совета RBI, которое возглавил руководитель холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Как уточняет издание, тема вызвала споры у сторон.

В OTP Bank, в свою очередь, отрицают информацию об участии в сделке. Представители Тиборца также опровергли данные о покупке им банка. Они отметили, что BDPST Group, которой владеет зять венгерского премьера, «не имеет делового присутствия в России».

Однако в RBI не подтвердили и не опровергли информацию австрийского СМИ. В компании сослались на решение российского суда от 5 сентября 2024 года, согласно которому Raiffeisenbank International на данный момент не может передать свои акции в Райффайзенбанк.

Ранее Центробанк упростил требования к покупке банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами