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Российские банки снизили ставки по некоторым вкладам

«Финуслуги»: средняя ставка по трехмесячному вкладу упала до 19,75 %
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Топ-20 российских банков снизили ставки по ряду вкладов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги».

По данным на 5 мая, средние процентные ставки по рублевым вкладам продолжают снижаться. Так, по трехмесячным депозитам ставка упала до 19,75% годовых; по шестимесячным — до 19,55%, а по годовым — до 18,64%. Эти показатели актуальны для стандартных вкладов размером 100 тысяч рублей без дополнительных условий.

При этом максимальная ставка среди топ-20 российских банков в настоящее время составляет 22% — такой процент предлагается по краткосрочным трехмесячным вкладам.

В конце апреля Центральный Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики. В то же время регулятор смягчил сигнал финансовому рынку с умеренно жесткого на нейтральный, что открывает возможности для ожиданий снижения ставки в июне-июле. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года. Кредитные ставки, по их словам, будут снижаться медленнее, и россиянам стоит ориентироваться на ипотеку под 25% и потребительские кредиты под 35–37% в 2025 году.

Ранее в России предложили увеличить лимит на покупки в рассрочку без проверки кредитной истории.

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