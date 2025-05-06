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Глава Вологодской области предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Вологодский губернатор Филимонов предложил «Северстали» «зарыть топор войны»
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассчитывает на восстановление партнерских отношений с «Северсталью» и предлагает компании «зарыть топор войны». Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, регион открыт к сотрудничеству, двери открыты для компании.

«Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — сказал Филимонов.

Отношения между Филимоновым и «Северсталью» ухудшились в 2024 году. В ноябре прошлого года чиновник в своем Telegram-канале предложил бывшему главному исполнительному директору «Северстали» Алексею Мордашову «сразиться на татами», чтобы понять, кто ведет здоровый образ жизни, а кто — «поглощает запрещенные вещества».

Бизнесмен заявил, что у Филимонова, вероятно, есть с ним конфликт, но у него с ним «точно нет».

Как отмечает РБК, одним из поводов для разногласий стал отказ связанной с «Северсталью» компании «Свеза» (49% принадлежит «Севергрупп» Мордашова) от реализации инвестпроекта по переработке древесины в Вологодской области.

Ранее сообщалось, что Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти.

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