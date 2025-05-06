Стало известно, как избежать штрафов за отклоненную декларацию 3-НДФЛ

Депутат Никитин: поданная в срок, но с ошибками 3-НДФЛ не повлечет штрафы

Если налоговая инспекция из-за ошибок отклонила декларацию о доходах, которую россиянин подал в срок до 30 апреля, штрафов не будет. Но недочеты необходимо исправить в течение пяти рабочих дней после отклонения декларации, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист, эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

«Формально срок подачи декларации 3-НДФЛ соблюден. Значит, нарушение по статье 119 («Непредставление декларации») Налогового кодекса РФ (НК РФ) отсутствует. После отклонения декларации необходимо исправить недочеты в течение пяти рабочих дней. Это обязательное требование. Ошибочные расчет и оплата налога имеют последствия. Например, доначисление налога с пенями или даже штраф по статье 122 НК РФ («Неуплата налога»). Факт подачи декларации в срок защищает от штрафа за просрочку подачи. При этом ответственность за возможные ошибки в содержании документа остается», — отметил Никитин.

Депутат призвал сохранять почтовую квитанцию. Она, либо чек из личного кабинета налогоплательщика помогут избежать штрафа в случае технического сбоя при отправке декларации, сказал Никитин.

Россияне должны были подать декларации о доходах (например, при сдаче квартиры в аренду) по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля.

В начале апреля партнер налоговой практики коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Иван Шиенок заявил, что штраф за неподачу налоговой декларации 3-НДФЛ за 2024 год составит 30% от суммы налога, который должен быть уплачен на ее основании. А неустойка может достигать 20–40% от суммы неуплаченного налога, предупредил он.

Ранее в Госдуме допустили повышение налогов.