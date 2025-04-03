Россиян предупредили о серьезных штрафах за неподачу декларации 3-НДФЛ

Штраф за неподачу налоговой декларации 3-НДФЛ за 2024 год составит 30% от суммы налога, который должен быть уплачен на ее основании. А неустойка может достигать 20-40% от суммы неуплаченного налога, сообщил «Газете.Ru» партнер налоговой практики коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Иван Шиенок.

Например, человек месяц сдавал квартиру в аренду, и сумма налога на добавленную стоимость (НДФЛ) в 13%, которую нужно задекларировать, составила 50 тыс. рублей. При неподаче декларации штраф и неустойка для него составят 25-35 тыс. рублей.

«У граждан - плательщиков НДФЛ в большинстве случаев отсутствует обязанность подавать налоговую декларацию. Но ее нужно подавать, когда у гражданина возник доход, подлежащий налогообложению [например, при сдаче квартиры в аренду], когда ⁠обязанность по уплате налога с дохода гражданина не была исполнена налоговым агентом, или если ⁠обязанность по исчислению налога не возложена на налоговые органы. Уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью граждан. Ее значение очень велико, поскольку, в первую очередь, за счет налогов обеспечивается исполнение государственных функций, в том числе тех, которые напрямую ощущают на себе граждане. Поэтому платить налоги необходимо, а для этого в некоторых случаях налогоплательщикам необходимо подавать налоговую декларацию», — отметил Шиенок.

Во-вторых, по его словам, нередко именно подача налоговой декларации позволяет уменьшить сумму налога либо вовсе избежать его уплаты. Шиенок пояснил, что налоговая декларация — та форма налоговой отчетности, в которой могут быть отражены расходы, связанные с получением дохода, и ряд налоговых вычетов, на которые человек может иметь право.

В 2025 году россияне могут подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, лично, по почте или через МФЦ. Нужно подготовить документы, подтвердить доходы и расходы, и использовать актуальную форму для подачи декларации с сайта ФНС, действующую с января 2025 года. Программа называется «Декларация 2024». Срок подачи документов — до 30 апреля 2025 года, а уплатить налог нужно до 15 июля.

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